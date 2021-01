È successo a Londra

La polizia di Londra è a caccia di un truffatore.

è a caccia di un truffatore. L’uomo ha iniettato un falso vaccino anti Covid-19 a una donna anziana.

a una donna anziana. La polizia ha parlato di “atto digustoso“.

A Londra, in Inghilterra, la polizia sta cercando un uomo che ha iniettato a un donna di 92 anni un falso vaccino contro il Covid-19 e le ha fatto pagare 160 sterline (poco meno di 180 euro). Ne dà notizia SkyNews.

Gli investigatori hanno avveritto che il truffatore «potrebbe mettere in pericolo la vita delle persone», per cui è fondamentale catturarlo al più presto.

La vittima ha permesso all’uomo di entrare nella sua casa di Subirton, a sud-ovest di Londra, il 30 dicembre scorso, dichiarandosi un membro del NHS (il Sistema Sanitario Britannico).

La donna ha raccontato di essere stata punta al braccio con un «attrezzo simile a una freccetta» e le è stato detto di pagare 160 sterline, una cifra che poi sarebbe stata rimborsata dall’NHS.

Non è noto quale sostanza sia stata iniettata alla donna ma l’anziana non ha manifestato effetti negativi dopo essere stata visitata in ospedale.

L’ispettore investigativo Kevin Ives della polizia di Londra ha dichiarato: «Questo è un attacco disgustoso e del tutto inaccettabile che non sarà tollerato. È fondamentale che lo catturiamo il prima possibile perché non solo sta truffando ma potrebbe mettere in pericolo la vita delle persone».

Le immagini rilasciate dalla polizia mostrano il sospetto vestito con una tuta blu con strisce bianche. L’uomo si è anche recato a casa della donna per chiedere ulteriori 100 sterline.

Si tratta di un bianco, sulla trentina, di corporatura media, con capelli castano chiari e con accento londinese. La polizia ha ricordato che il vaccino è gratuito e non viene somministrato in casa.