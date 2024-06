Da Meteo.it

Il mese di luglio si aprirà con una fase di marcata instabilità atmosferica sull’Italia, a causa del passaggio ravvicinato di due perturbazioni atlantiche. Lo riporta Meteo.it.

Prima perturbazione: lunedì 1 luglio

La prima perturbazione è attesa per lunedì 1 luglio e colpirà le regioni centro-settentrionali e marginalmente la Sardegna. Tra la fine della giornata e la mattina di martedì 2 luglio, attraverserà anche le regioni meridionali peninsulari.

Seconda perturbazione: martedì 2 luglio

La seconda perturbazione arriverà martedì sera, interessando inizialmente le regioni del Nord, per poi spostarsi verso le regioni centrali mercoledì 3 e nelle prime ore di giovedì 4 luglio. Le regioni meridionali saranno colpite giovedì durante la giornata.

L’evoluzione delle perturbazioni resta incerta nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni. Tuttavia, piogge, rovesci e temporali dovrebbero coinvolgere gran parte del Paese, con l’eccezione probabile della Calabria meridionale e della Sicilia, dove la siccità persisterà.

Potenziali fenomeni violenti

In questa fase di forte instabilità, non si escludono fenomeni violenti come grandine e forti raffiche di vento. È consigliabile monitorare le previsioni per aggiornamenti più precisi nei prossimi giorni.

Estate in pausa

Secondo gli ultimi dati, lunedì 1 luglio le precipitazioni temporalesche colpiranno prima il Nord-Est e poi il Nord-Ovest, estendendosi in serata e nella notte verso le regioni centrali.

Fino a lunedì, l’ondata di calore continuerà su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia, con temperature che supereranno i 35 gradi, arrivando fino a 40-43 gradi in Sicilia e Calabria.

Rinfresco dal Nord Atlantico

Tra martedì 2 e giovedì 4 luglio, l’arrivo di aria fresca dal Nord Atlantico porterà una significativa riduzione delle temperature. I venti di Maestrale, che soffieranno fino a burrascosi, contribuiranno a far cessare il caldo africano sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

Il calo termico sarà notevole, con temperature che non supereranno i 30 gradi al Sud e in Sicilia, mentre al Nord e su parte del Centro si registreranno valori anche inferiori alla media stagionale, con un caldo gradevole e senza afa.