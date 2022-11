Aveva 66 anni

Clarence Gilyard Jr., noto per il suo ruolo in Walker, Texas Ranger e nel film Die Hard, è morto all’età di 66 anni, nella sua casa di Las Vegas, in Nevada, negli Stati Uniti d’America.

Non è stata comunicata la causa del decesso ma il suo agente ha osservato che Gilyard non godeva di “buona salute da alcuni anni”. Gli ultimi due progetti dell’attore sono stati il tour Driving Miss Daisy e lo spot della batteria Die Hard con Bruce Willis nel 2020. L’agente ha dichiarato: “Sono così triste di avere perso il mio cliente e amico da oltre 35 anni”.

Gilyard era non solo un attore ma anche un professore di cinema e teatro. Ha insegnato all’Università del Nevada, Las Vegas (UNLV) College of Fine Arts.

La decana dell’università, Nancy J. Uscher ha annunciato la sua scomparsa così: “È con profonda tristezza che condivido questa notizia. I suoi studenti erano profondamente ispirati da lui, così come tutti quelli che lo conoscevano. Aveva molti talenti straordinari ed era molto conosciuto nell’università grazie alla sua dedizione all’insegnamento e ai suoi successi professionali. Aveva un seguito nazionale e internazionale grazie al suo lavoro in teatro, nel cinema e in televisione”.

Durante la sua carriera lunga 30 anni, Gilyard è stato noto per i suoi ruoli in serie TV di successo, come Matlock e Walker, Texas Rangers.

In Matlock ha recitato al fianco di Andy Griffith, interpretando un investigatore privato ed è apparso in 85 episodi dal 1989 al 1993. Poi, ha interpretato Jimmy Travette in Walker, Texas Rangers, dal 1993 al 2001, con Chuck Norris. Gilyard ha anche recitato in film di successo come Top Gun con Tom Cruise del 1986 ed è apparso in Die Hard del 1989.