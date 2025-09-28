Aveva 96 anni

Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno della scomparsa di Furio Focolari, è morto Carlo Sassi, volto iconico della “Domenica Sportiva” e inventore della moviola televisiva, strumento che ha rivoluzionato il modo di raccontare il calcio in Italia. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo.

Da calciatore mancato a innovatore della Rai

Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi era un grande appassionato di calcio. Da giovane aveva tentato la carriera da giocatore, provando anche con l’Inter, ma senza successo. Giocò poi per alcuni anni in Serie C e nei campionati dilettantistici, prima di intraprendere la carriera giornalistica.

Entrò in Rai nel 1960, lavorando sin da subito per “La Domenica Sportiva”, dove si fece notare per la sua curiosità tecnica e la capacità di leggere le immagini. Fu lui a portare la moviola nelle case degli italiani, cambiando per sempre il linguaggio televisivo dello sport.

Il debutto con il gol fantasma di Rivera

La prima moviola di Carlo Sassi andò in onda il 22 ottobre 1967, in occasione del celebre gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan. L’esperimento, nato su intuizione di Enzo Tortora, conduttore della trasmissione, si trasformò presto in un successo popolare.

Sassi curò inizialmente la rubrica insieme a Bruno Pizzul, per poi condurla in prima persona nella celebre finestra “Pronto Moviola”, durante la quale commentava gli episodi più controversi ascoltando anche il parere dei calciatori.

Una vita dedicata alla “Domenica Sportiva” e al calcio

Rimase nella squadra della “Domenica Sportiva” fino al 1991, diventandone uno dei volti più riconoscibili. Successivamente condusse con Sandro Ciotti il programma “Quasi Gol” e, dal 1993 al 2001, affiancò Fabio Fazio e Marino Bartoletti nel popolare show domenicale “Quelli che il calcio”.

Il cordoglio della Rai

In una nota ufficiale, la Rai ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del giornalista:

“La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”.