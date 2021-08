Dramma per la diva di Hollywood

Sharon Stone è in lutto per la perdita del nipote River di appena 11 mesi, tragicamente morto ieri, lunedì 30 agosto, per insufficienza d’organo totale.

L’attrice, 63 anni, ha pubblicato su Instagram un video straziante del piccolo per onorare la sua memoria. «River William Stone 8 settembre 2020 – 30 agosto 2021», la didascalia del post. Nel video il bambino sorride mentre indossa un pannolino e una maglietta graziosa con una stampa floreale. In sottofondo la canzone di Eric Clapton, Tears in Heaven (lacrime in paradiso), scritta per la morte del figllio.

Tanti i commenti di sostegno per l’attrice: “Condoglianze Sharon, prego per te e la tua famiglia”, ha scritto un follower. E un altro: “Sono profondamente dispiaciuto per la tua perdita”. Altri messaggi: “Ho il cuore spezzato”, “Mi dispiace moltol, Sharon. Ti mando tanto amore”.

Stone aveva condiviso la notizia tragica del ricovero di River in ospedale la scorsa settimana.

“Mio nipote e figlioccio River Stone è stato trovato nella sua culla con l’insufficienza totale d’organo. Per favore, pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo”, aveva scritto.

River, nato a settembre 2020, era il figlio del fratello di Stone, Patrick.

Stone era stata avvistata a Venezia per un servizio fotografico di Dolce & Gabbana. Giunta la notizia, è ritornata in America.