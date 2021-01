Le parole del leader del Carroccio

Salvini: “Non oso immaginare cosa Conte stia promettendo”

“Centrodestra compatto, al lavoro sull’alternativa”

“Nessuna mozione di sfiducia, se la stanno presentando da soli”

Matteo Salvini, leader della Lega, parlando della crisi di governo, ai giornalisti ha detto: «Non stiamo andando a cercare nessuno ma è qualcuno che viene a cercarci. Noi non abbiamo niente da promettere e da garantire non oso immaginare Conte e Casalino cosa stiano facendo e promettendo, l’Italia merita altro». L’argomento è la possibilità che alcuni parlamentari del MoVimento 5 Stelle possano uscire dalla maggioranza e passare al Carroccio.

E ancora: «Devo dire che, nelle ultime ore, qualche parlamentare 5 stelle che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative alla vecchia maniera con Tabacci e Mastella sta bussando alle porte della Lega. Io incontro tutti e ascolto tutti».

Salvini ha poi spiegato che «in casa del centrodestra, problemi non ci sono. Il centrodestra è compatto. Stiamo già lavorando a un progetto di Italia, a un piano di utilizzo dei fondi europei a un programma di governo. Ci stiamo preparando a un’alternativa».

Per l’ex vicepremier «in qualunque Paese normale, se un partito di maggioranza si dimette e non hai più i numeri, ti dimetti anche tu», facendo naturalmente riferimento al premier Giuseppe Conte. La Lega, comunque, non presenterà una mozione di sfiducia: «No, se la stanno presentando da soli».

Infine, è iniziato alla Camera il vertice del centrodestra con Matteo Salvini, Antonio Tajani e in videocollegamento Giorgia Meloni. Presenti anche Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi, Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello.