È successo in Spagna

Nonostante la preoccupazione dei colleghi che lo hanno esortato a tornare a casa perché aveva la febbre a 40°C, un uomo di Maiorca, Spagna, impiegato presso una palestra, ha continuato ad andare in giro come se nulla fosse e si è persino divertito a togliersi la mascherina quando tossiva, dicendo: «V’infetterò tutti con il coronavirus».

Quando i risultati del tampone a cui si era sottoposto sono arrivati, dando come esito positivo, anche i colleghi hanno fatto altrettanto e cinque sono risultati contagiati. Ulteriori test, poi, hanno dimostrato che anche alcuni membri della loro famiglia sono risultati positivi, tra cui tre bambini. Così come alcuni frequentatori della palestra.

In totale, la polizia spagnola ha stimato che ha causato ben 22 contagi. Fortunatamente, però, nessun caso ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

L’uomo è stato arrestato «per aggressione», accusato di avere ignorato le disposizioni sanitarie. Infatti, nonostante abbia manifestato i sintomi del Covid-19, non solo la febbre ma anche la tosse, ha continuato ad andare a lavorare. Inoltre, come già scritto poco su, dopo essersi sottoposto al tampone, anziché attendere in casa l’esito, si è recato in palestra ugualmente, prendendosi beffe dei colleghi.