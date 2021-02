La nota di Buckingham Palace

Il principe Filippo è ricoverato in ospedale a Londra dopo un malore.

è ricoverato in ospedale a Londra dopo un malore. Il consorte della regina Elisabetta è stato ricoverato per scopo «precauzionale».

è stato ricoverato per scopo «precauzionale». Filippo compirà 100 anni a giugno.

Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta, è stato ricoverato oggi, mercoledì 17 febbraio, in un ospedale di Londra, dopo un malessere di natura al momento imprecisata.

Lo ha reso noto Buckingham Palace, aggiungendo che resterà in ospedale per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. La decisione del ricovero precauzionale – ha precisato sempre Buckingham Palace – è stata presa su consiglio del medico del principe.

Nel dettaglio, la nota della Casa Reale dice: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato martedi’ sera al King Edward VII Hospital di Londra; il ricovero è stato deciso come misura cautelare, su consiglio del medico di Sua Altezza, dopo che egli si era sentito poco bene. È previsto che il Duca resti in ospedale per pochi giorni, in osservazione e a riposo».

Filippo, duca di Edimburgo, si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2017 e raramente compare in pubblico. Durante l’attuale lockdown per il coronavirus in Inghilterra è rimasto nel castello di Windsor, a ovest di Londra, insieme alla regina.

Filippo compirà 100 anni il prossimo 10 giugno.