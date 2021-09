L’infortunio è avvenuto in un cantiere di Malta

Il sogno di un lavoro sicuro, anche se lontano da casa e soprattutto lontano dalla famiglia. Un sogno che poi si è trasformato in una tragedia. Un uomo di 56 anni di nazionalità italiana, residente a Birkirkara, ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto intrappolato tra un rimorchio ed un macchinario in movimento.

Ricoverato in gravi condizioni

La polizia conferma che l’incidente è avvenuto in Triq in-Naxxar, Birkirkara alle 7:40 di ieri mattina. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mater Dei per ricevere le cure. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, commenta con amarezza: “Un altro nostro connazionale, costretto ad emigrare per trovare fortuna, ed invece è rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro”.