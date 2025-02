Le previsioni de IlMeteo.it

Il maltempo torna a colpire l’Italia: pioggia, vento e neve per gli ultimi giorni di febbraio. Un ciclone atlantico si avvicina, con previsioni di maltempo anche per l’inizio di marzo.

L’Italia sta vivendo gli ultimi giorni di febbraio sotto l’influenza di un intenso maltempo. Il miglioramento che aveva caratterizzato il weekend, con cieli azzurri e temperature primaverili, è stato breve. Le previsioni meteo per questa settimana sono tutt’altro che favorevoli, con il ritorno di piogge, neve e vento.

Il ritorno della pioggia e del grigio

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il miglioramento vissuto venerdì 21 febbraio è stato solo temporaneo. Fino ad allora, l’Italia aveva goduto di una breve parentesi di primavera, con temperature che raggiungevano i 18°C anche a Roma, a circa un mese dall’Equinozio di primavera. Tuttavia, ora il paese è tornato a fare i conti con piogge diffuse e cieli grigi. Il maltempo che ha accompagnato questo inverno sembra non volersi interrompere, lasciando spazio a correnti prefrontali che porteranno piogge sparse su gran parte del territorio.

Piogge e neve: l’arrivo del ciclone atlantico

Le correnti prefrontali, che stanno già influenzando le condizioni meteo, inizieranno a portare rovesci già nella giornata di martedì 25 febbraio. Al mattino, le piogge più intense interesseranno il versante tirrenico e il Nord-Ovest. Nel pomeriggio, il maltempo si estenderà a tutto il Centro-Nord, con pause più asciutte limitate al Sud Italia.

Le correnti saranno seguite dal vero e proprio fronte perturbato, che darà il via a un peggioramento marcato già nella serata del 25. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, un ciclone atlantico attraverserà l’Italia, portando con sé forti piogge, neve e vento.

Previsioni specifiche per il 26 febbraio

Il ciclone di mercoledì 26 febbraio avrà il suo picco al mattino, con nevicate fino a 800-1000 metri sulle Alpi e fino a 1200-1300 metri sull’Appennino Settentrionale. Le piogge abbondanti, che potrebbero superare i 50-60 litri per metro quadrato, sono previste soprattutto tra Toscana ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio, i rovesci e i temporali locali si estenderanno verso il Nord-Est e il Basso Tirreno. Inoltre, il vento soffierà in modo impetuoso, con Maestrale su Sardegna e Sicilia e Bora sull’Alto Adriatico.

L’evoluzione meteo: un weekend instabile

Da giovedì 27 febbraio, il ciclone si allontanerà dall’Italia, ma il maltempo persisterà al Sud. Tuttavia, per il weekend successivo si prevede un nuovo scontro tra due masse d’aria: quella mite e umida in arrivo dal Nord Africa e una più fredda in discesa dai Balcani. Il punto di contatto tra queste due masse potrebbe trovarsi tra il Lazio e l’Abruzzo, con un forte maltempo previsto per il primo weekend di marzo.

Le previsioni per la prima domenica di marzo

Se questa tendenza verrà confermata, la domenica 1° marzo 2025 potrebbe essere ricordata per abbondanti nevicate fino a 800 metri sui rilievi dell’Appennino Centrale. Tuttavia, le condizioni meteo potrebbero ancora subire modifiche, e sarà necessario monitorare le previsioni nei giorni successivi.