Le parole del ministro Musumeci

“Sono circa cinque mila le persone evacuate, tra evacuazione coatta e volontaria, ma potrebbero essere di più”.

Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ai microfoni di 24 Mattino su Radio24, a proposito dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna.

“Siamo pronti a intervenire come governo per far fronte elle prime emergenze. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Poi va fatta una ricognizione attenta sugli argini da ricostruire e il sistema idraulico da modificare”, ha aggiunto.

Le vittime

Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, Antonio Corona, prefetto di Forlì, a RaiNews24, ha detto: “Per ora abbiamo 3 morti, fino ad adesso, e abbiamo 4 dispersi”.

Il prefetto ha ringraziato il grande lavoro dei volontari che, in queste ore, stanno aiutando la popolazione ad affrontare le conseguenze dell’alluvione e della tracimazione dei fiumi.

A questo, purtroppo, bisogna aggiungere un’altra vittima, stavolta a Cesenatico. Un cadavere è stato trovato sulla spiaggia, forse portato dal mare. Si tratterebbe di una persona di origine tedesca. Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, ha affermato che sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Poi, c’è stata una vittima anche in provincia di Ravenna: tra Solarolo e Castel Bolognese è stata individuata un’auto sommersa dall’acqua. All’interno è stato avvistto un corpo. Lo ha confermato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

Il maltempo ha colpito anche le zone limitrofe. Nelle Marche, ad esempio, sono 200 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, con 70 automezzi.

Infine, per quanto concerne le previsioni, si prevedono nubifragi per altre 12 ore. Poi una tregua fino al week-end.