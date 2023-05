Previsto peggioramento del tempo nel fine settimana

È salito, purtroppo, il bilancio dei morti per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Si tratta di due agricoltori di 73 e 71 anni, marito e moglie, trovati senza vita nel loro appartamento di Russi, in provincia di Ravenna, completamente invaso dalle acque. Si indaga sulle cause dei decessi: non si esclude che possano essere rimasti folgorati una volta rientrati in casa in cerca di recuperare alcuni oggetti, tra cui un elettrodomestico.

L’allarme era stato lanciato ieri, mercoledì 17 maggio, dal figlio sui social media.

Prorogata l’allerta gialla perla Romagna toscana

Prorogata fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio l’allerta meteo gialla per la Romagna toscana da parte della Protezione civile regionale a causa del maltempo e delle previsioni di bassa pressione che provoca una instabilità sul Centro Italia.

Tra domani, venerdì 19 maggio, e dopodomani, sabato 20, è previsto un nuovo centro di bassa pressione sul Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, che porterà un tempo molto instabile al sud Italia e un generale peggioramento anche sul resto della penisola.

In Toscana, inoltre, per oggi pomeriggio sono attesi piogge e rovesci sparsi sulla provincia di Grosseto e sulla parte meridionale della provincia di Livorno. Piogge sparse, deboli o moderate, sono attese dalla tarda sera e per la giornata di domani, venerdì 19, soprattutto sulle zone costiere e appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli.

Cumulati medi sono previsti sulle aree appenniniche esposte ad est (Romagna Toscana e Valle del Reno), sulla costa settentrionale e sull’Arcipelago. Possibili temporali sul Grossetano e l’Arcipelago, mentre il vento arriverà soprattutto da nord est, con occasionali raffiche fino a 30-40 km/h nelle pianure sottovento all’Appennino.