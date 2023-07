A Lissone (Monza)

Una tragica fatalità ha colpito una donna di 58 anni a Lissone (Monza) intorno alle 15.50 di oggi, lunedì 24 luglio. Mentre stava camminando per andare al lavoro, la donna è stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo. Nonostante l’immediata richiesta di aiuto da parte di alcuni passanti, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla. Il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il tronco, richiedendo un lungo e delicato intervento da parte dei vigili del fuoco per liberarlo.

Una tragica fatalità

La donna, di nazionalità marocchina, stava semplicemente svolgendo la sua abituale routine quotidiana quando la tragedia si è abbattuta su di lei. Dopo la tempesta di acqua e vento, si era incamminata come faceva ogni giorno, ignara del pericolo che si celava sopra di lei. L’albero è crollato all’improvviso, senza darle scampo.

Intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Purtroppo, al loro arrivo, i paramedici hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Nonostante ciò, hanno fatto tutto il possibile per liberarla, nella speranza di poterla rianimare, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.

Maltempo

Dal primo pomeriggio di oggi in Lombardia si segnalano forte pioggia, vento e grandine. I vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di prosciugamento, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte: decine gli interventi svolti tra Milano, Varese e Monza Brianza, le province più colpite dal maltempo.