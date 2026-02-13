Ecco cosa succede e cosa fare

Una nuova perturbazione atlantica è pronta a colpire l’Italia nelle prossime ore con un peggioramento marcato delle condizioni meteo. Piogge diffuse, rovesci intensi, temporali e un deciso rinforzo dei venti da Ponente interesseranno l’intero Paese, con particolare impatto sulle regioni centro-meridionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata precedente. L’attenzione è massima per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Dove e quando colpirà la perturbazione

Il primo fronte instabile interesserà la Sardegna già dal tardo pomeriggio di oggi, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Dalle prime ore di domani il peggioramento si estenderà a:

✔️ Emilia-Romagna

✔️ Toscana

✔️ Umbria

✔️ Lazio

✔️ Campania

✔️ Abruzzo (soprattutto settori occidentali)

✔️ Molise (in particolare aree occidentali)

I fenomeni saranno accompagnati da:

✔️ rovesci di forte intensità

✔️ forti raffiche di vento

✔️ locale attività elettrica

Non si tratterà di semplici piogge intermittenti, ma di precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco con accumuli significativi in tempi brevi.

Venti forti e burrasca: coinvolta anche la Sicilia

L’allerta riguarda anche il vento.

Da stanotte sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca forte. Dal primo pomeriggio di domani il rinforzo del Ponente si estenderà alla Sicilia.

Le raffiche potranno provocare:

✔️ difficoltà alla circolazione

✔️ disagi nei collegamenti marittimi

✔️ mareggiate lungo le coste esposte

Allerta arancione e gialla: le regioni interessate

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, per la giornata di domani è stata valutata:

? Allerta arancione su parte di:

✔️ Sardegna

✔️ Emilia-Romagna

✔️ Lazio

✔️ Campania

? Allerta gialla in:

✔️ Calabria

✔️ Toscana

✔️ Umbria

✔️ e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia

Il livello arancione indica una criticità moderata con possibili danni diffusi e rischio per la sicurezza delle persone. Il livello giallo segnala criticità ordinaria ma comunque potenzialmente impattante.

Rischio idrogeologico e idraulico

Il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che l’impatto della perturbazione potrebbe determinare:

✔️ allagamenti

✔️ esondazioni di corsi d’acqua minori

✔️ frane in aree collinari e montane

✔️ problemi alla viabilità

Le Regioni attiveranno i sistemi territoriali di protezione civile per la gestione delle emergenze. Il quadro meteorologico è aggiornato quotidianamente in base all’evoluzione dei fenomeni.

Il bollettino nazionale di criticità e allerta è consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile: ? www.protezionecivile.gov.it

Cosa devono fare i cittadini

In presenza di allerta meteo è fondamentale:

✔️ evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio

✔️ non sostare in prossimità di corsi d’acqua

✔️ prestare attenzione in caso di forti raffiche di vento

✔️ seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali

Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle eventuali misure adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in coordinamento con il Dipartimento nazionale.

FAQ

1. Quando arriva il maltempo più intenso?

Dal tardo pomeriggio in Sardegna, dalle prime ore di domani su gran parte del Centro e Sud.

2. Cosa significa allerta arancione?

Indica criticità moderata con possibile rischio per persone e beni.

3. Ci saranno venti forti?

Sì, venti occidentali fino a burrasca forte su Sardegna e Sicilia.

4. Dove trovare aggiornamenti ufficiali?

Sul sito della Protezione Civile nazionale e sui portali regionali.