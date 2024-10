I danni dell'ondata di maltempo

Il maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime ore ha causato seri danni alla statale 280, l’arteria che collega Catanzaro e Lamezia Terme. Nella notte, una voragine si è aperta in entrambe le carreggiate nel tratto di Lamezia Terme, fortunatamente senza causare vittime. L’automobilista in transito è riuscito a mettersi in salvo prima che la sua vettura fosse danneggiata. Il cedimento ha determinato la chiusura della strada, fondamentale per i collegamenti con l’aeroporto internazionale e la stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Anas e le forze dell’ordine sono attualmente sul posto per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza.

Isolato il comune di Maida: esonda un torrente

La situazione è critica anche nel comune di Maida, nel Catanzarese, rimasto isolato a causa dell’esondazione di un torrente. Il maltempo ha reso impraticabili le strade circostanti, rendendo difficile l’accesso ai mezzi di soccorso. Le squadre di intervento, composte da unità SAF fluviali e da personale specializzato, stanno operando con gommoni pneumatici per raggiungere le abitazioni rimaste isolate.

Interventi in corso: oltre 90 operazioni ancora da completare

Dalle 23:00 di ieri, la provincia di Catanzaro è stata particolarmente colpita dal maltempo, con forti piogge e allagamenti. Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente durante la notte, supportate da ulteriori unità provenienti dai comandi di Cosenza e Crotone. A Lamezia Terme, le operazioni di soccorso si concentrano su prosciugamenti di abitazioni e verifiche su infiltrazioni d’acqua. Al momento, sono ancora circa 90 gli interventi in attesa di essere espletati.

La situazione dell’aeroporto di Lamezia Terme: voli regolari, ma difficoltà negli accessi

Nonostante il maltempo, l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme continua a operare regolarmente, senza cancellazioni di voli. Tuttavia, i collegamenti stradali verso l’aeroporto risultano compromessi a causa del traffico generato dai danni subiti dalla SS280 e dall’allagamento delle vie circostanti. Le autorità stanno lavorando per ristabilire la viabilità nel più breve tempo possibile.