Focolaio a Italia's Got Talent, il talent show di Tv8?

Focolaio a Italia’s Got Talent, il talent show di Tv8? Sì, probabile. Dopo, infatti, la positività al coronavirus di Federica Pellegrini (con sintomi), un’altra giudice è risultata contagiata dal Sars-CoV-2 ed è ora ricoverata in ospedale: la 79enne Mara Maionchi.

La famosa discografica, ex giudice anche di X Factor, starebbe bene e la situazione sarebbe sotto controllo ma si trova ricoverata in un ospedale di Milano. Lo staff della Maionchi ha fatto sapere che la 79enne «è serena e sa di essere in ottime mani». La 79enne non è né intubata né in terapia intensiva ma il suo sarebbe stato un ricovero «precauzionale».

Tuttavia, dopo il secondo caso di positività tra i giudici di Italia’s Got Talent (gli altri due sono Joe Bastianich e Frank Matano), la produzione del programma ha fatto sapere che le registrazioni sono terminate domenica 11 ottobre e, fino all’ultimo giorno di lavoro, tutti sono stati tamponati e risultati negativi, compresi i tecnici e lo staff.