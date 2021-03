Le parole del virologo dell'ospedale Galeazzi di Milano

Il virologo Fabrizio Pregliasco : “A marzo ci sarà una salita dei contagi”.

: “A marzo ci sarà una salita dei contagi”. L’esperto: “In Israele ci dicono che la prima dose ha una sua efficacia”.

Pregliasco contro i vaccini a pagamento, almeno per ora.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ospite di Un Giorno da Pecora, a Rai Radio1, ha affermato: «Purtroppo a marzo ci sarà una salita dei contagi, solo con la vaccinazione la situazione migliorerà. Da questo punto di vista con i vaccini siamo un po’ come nella fase della mancanza di mascherine lo scorso anno. Ora però dovrebbero arrivare e le cose miglioreranno»

Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, a proposito dell’idea di somministrare una dose unica di vaccino, vista la mancanza di dosi, ha detto: «La doppia dose aveva l’obiettivo di dare una protezione più intensa, ma luoghi come Israele ci dicono che anche la prima dose ha una sua efficacia».

Quindi, anche in Italia? «Può essere, la prassi che a questo punto si arriverà a definire nel breve».

Invece, a L’aria che tira, su La7, Pregliasco ha detto: «Sono un po’ spaventato dalla proposta di far acquistare i vaccini a pagamento a chi può permetterseli: perché i vaccini sono pochi. Sembra di rivivere la fase della mancanza di mascherine ad inizio epidemia. Come sarà per le vaccinazioni influenzali, più avanti potrebbe essere considerata questa proposta, ma appunto più in là, quando avremo i vaccini».