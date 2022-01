Soddisfatto il Codacons

È stato raggiunto l’accordo tra la Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo e le Associazioni di categoria (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite) sulla vendita in farmacia delle mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi l’una. L’accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema della tessera sanitaria.

L’accordo è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.

Codacons, l’associazione dei consumatori, in una nota ha fatto sapere che il prezzo di 0,75 euro per le mascherine FFP2 “accoglie in pieno le richieste avanzate nei giorni scorsi dall’associazione dei consumatori.

“Avevamo chiesto al governo di imporre un prezzo calmierato inferiore agli 80 centesimi di euro a mascherina, prezzo al quale si potevano trovare le FFP2 nelle farmacie e nei negozi prima di Natale, e l’accordo raggiunto oggi risponde in pieno alla nostra richiesta”, ha spiegato il presidente Carlo Rienzi.

“Ora però – ha proseguito – occorre sanzionare chi, negli ultimi giorni, ha realizzato speculazioni vendendo le mascherine a prezzi rincarati approfittando dell’esigenza dei consumatori di dotarsi di Ffp2 per accedere ai mezzi pubblici”.

In tale direzione, il Codacons ha presentato un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia, chiedendo alle magistrature locali di aprire indagini sul territorio per il reato di aggiotaggio, “nell’unica finalità di tutelare la salute, diritto irrinunciabile per tutti i cittadini, e con lo scopo di colpire coloro che cercano di speculare sulla salute con possibili truffe, frodi e abusi a danno della collettività poste in essere sull’onda dell’allarme contagi in Italia e per la indispensabile necessità di reperimento di prodotti sanitari, principalmente mascherine FFP2 alla luce dell’ultimo decreto legge anti-Covid pubblicato in Gazzetta ufficiale”.