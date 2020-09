È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America almeno 7 persone sono morte per un focolaio di coronavirus che continua ad ammalare nel Maine. Tutta colpa di un ricevimento di matrimonio che ha violato le linee guida per il contenimento del Covid-19.

Il ricevimento si è svolto ad agosto al Big Moose Inn di Millinocket ed è stato collegato a più di 175 positivi. Ne ha dato notizia il Center for Disease Control and Prevention (CDC) del Maine.

Le autorità del Maine hanno, inoltre, identificato i legami tra il ricevimento di nozze e le epidemie altrove nello Stato. Ad esempio, hanno partecipato al matrimonio un dipendente della prigione della contea di York e un membro dello staff di un centro di riabilitazione di Madison, dove sono morti sei dei sette morti al momento registrati.

In pratica, i nuovi casi di coronavirus derivanti dal matrimonio hanno percorso centinaia di chilometri in uno Stato che aveva ampiamente controllato la diffusione del coronavirus durante l’estate. Il Maine ha segnalato, infatti, meno di 5mila casi di virus in totale da marzo.

Tuttavia, il numero crescente di casi relativi al matrimonio, che ha superato le linee guida statali di 50 persone o meno alle riunioni al chiuso, potrebbe annullare alcuni di questi progressi. Questo perché le autorità hanno detto che più di 65 persone hanno partecipato al matrimonio.

Le sei vittime della struttura di riabilitazione di Madison, tutti ospiti della stessa, non avevano partecipato al matrimonio, come riportato da Nirav Shah, direttore del Maine CDC: «Siamo preoccupati e chiediamo a tutti che questa preoccupazione venga condivisa. Il COVID-19, in questo momento, non è dall’altra parte del recinto. I buoni risultati che il Maine ha ottenuto contro il COVID-19 potrebbero essere spazzati via».

Il matrimonio è stato officiato dal pastore Todd Bell della Calvary Baptist Church a Sanford. Il Maine CDC sta attualmente indagando per determinare se un’epidemia scoppiata in chiesa (10 casi) sia collegata al matrimonio.

In effetti, la Calvary Baptist Church ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge che «un certo numero di membri della Calvary Baptist Church hanno partecipato» al ricevimento. La comunità, comunque, rimarca che sta prendendo tutte le misure per contenere la diffusione del virus e che difenderà il suo diritto a continuare i riti.

Tono che si giustifica dal fatto che il pastore Bell è noto perché critico contro le misure imposte del governo dello Stato e alcuni video hanno dimostrato che non ha garantito il distanziamento sociale durante le celebrazioni religiose.