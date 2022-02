La nota del leader di Forza Italia

Ieri, martedì 22 febbraio, per quasi tutto il giorno, dopo un’indiscrezione pubblicata su Libero, si è parlato dell’imminente matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Lo stesso leader di Forza Italia, però, in serata, ha diffuso una nota in cui ha smentito le nozze.

Berlusconi, 85 anni, ha dichiarato: “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Prima della smentita – pur con l’annuncio di una festa per celebrare la coppia, fidanzata ufficialmente da due anni – anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, aveva rilanciato la notizia: “Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi come gli garba. La vita è sua e non nostra”.

Tra le cose dette ieri, anche l’assenso da parte dell’ex Francesca Pascale e dei figli di Silvio Berlusconi oltre che dei familiari della deputata parlamentare di Forza Italia, purché con la sottoscrizione di un accordo coniugale.

Berlusconi, lo ricordiamo, ha alle sue spalle due matrimoni: con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio (dal 1965 al 1985) e con Veronica Lario (1990 – 2014).