La somministrazione è avvenuta a Milano

Matteo Salvini, leader della Lega, si è vaccinato stamattina a Milano, il giorno dopo del DL Covid che prevede restrizioni per chi non ha il green pass, il certificato vaccinale.

Un indizio è stata la foto condivisa su Facebook stamattina dove si vede il leader della Lega con una tazzina di caffè in mano ma, sul tavolo, il foglio con il QR Code stampato sul certificato di vaccinazione. Le parole dell’ex vice premier: «Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici».

Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno che aveva dovuto rinviare.

Salvini si è vaccinato qal centro vaccinale allestito alla Fabbrica del Vapore, nel capoluogo lombardo.

«Si può non essere d’accordo con Matteo Matteo Salvini, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avere dato il buon esempio in questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà». Così su Twitter il professore di Virologia all’Università San Raffaele, Roberto Burioni, che si è complimentato per la vaccinazione del leghista.