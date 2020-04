Cos'ha detto il leader della Lega in una radio campana

Continua a far discutere anche oggi, giovedì 23 aprile, quanto detto da Vittorio Feltri a Fuori dal Coro, il programma di Rete4 condotto da Mario Giordano: «Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori».

Innanzitutto, il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta sulla radio campana CRC, ha commentato così: «Le affermazioni del giornalista mi sembrano scorrette sia in tempi di pace che in tempi di guerra. È chiaro che ci siano quartieri con più servizi e quartieri con meno servizi, ma questo non è di certo colpa dei cittadini. Noi stiamo facendo di tutto per accorciarle queste distanze. Sicilia e Sardegna, ad esempio, sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare a casa, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità». E poi un commento ancora più colorito: «A me è sembrata francamente una cazzata l’affermazione del direttore Feltri sulla inferioritè dei meridionali».

Per il ministro Luigi Di Maio, invece, su Facebook, «in questi giorni abbiamo sentito, ancora una volta, esternazioni poco felici e piuttosto aggressive sui meridionali. Esternazioni, fatemelo dire, senza alcun senso. A ogni persona che vi sta al fianco ricordate sempre che facciamo parte tutti della stessa Nazione, che siamo tutti figli dello stesso popolo. Unico e grande, da Bergamo a Palermo, con l’orgoglio nel cuore. Viva l’Italia».

Infine, il giornalista Antonello Piroso su Twitter ha scritto: «Oggi è morto mio padre. Uomo perbene e di specchiata onestà. Un calabrese. Un terrone. Uno dei tanti meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perché al Nord tanto hanno dato. Provo pena per Feltri. È proprio vero: ci lasciano sempre i migliori. Arrivederci, papà».