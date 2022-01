Le parole del direttore del TG di La7

Enrico Mentana, su Facebook, ha rivelato di avere avuto il Covid-19 ma ha deciso di parlarne solo dopo la guarigione per rispetto per chi lo ha avuto e ha sofferto.

In un post, il giornalista 67enne ha raccontato: “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”.

Mentana ha poi risposto ai migliaia di commenti ricevuti così: “Grazie a tutti quelli che hanno postato commenti di gradita accoglienza per il mio rientro. Grazie anche ai soliti spiriti malvissuti che continuano a fare gli uccelli del malaugurio. Festeggiano ogni cattiva notizia altrui, in un tripudio di zucche vuote e scheletri: per loro ci vuole Halloweb”.