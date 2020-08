È successo in Messico

Una donna statunitense, madre di due figli, 23 anni, è stata trovata morta con tutti i denti strappati in Messico, un giorno dopo la denuncia della scomparsa. Ne dà notizia il Daily Mail.

María Rubio ha raccontato di avere parlato l’ultima volta con la figlia Lizbeth Flores il 9 agosto scorso quando si è recata a Matamaros, città al confine tra Messico e USA, dicendo che sarebbe tornata più tardi nella sua casa di Brownsville, in Texas.

La madre, preoccupata, ha contattato la Polizia il 10 agosto per denunciare la scomparsa della 23enne ma il suo corpo è stato scoperto il giorno dopo. I media locali dicono che la donna si trovava in Messico per incontrare il suo ragazzo.

Lizbeth Flores è morta per le ferite riportate alla testa dopo essere stata colpita ripetutamente con una pietra. Gli investigatori hanno riferito che una parte del suo cuoio capelluto era rimosso e che i suoi denti erano stati estratti con la forza.

La madre, in un’intervista a una televisione locale, ha detto: «Perdere una figlia è come farsi strappare il cuore. Sono molto triste per quello che hanno fatto a Lizbeth. Il modo in cui l’hanno lasciata è quello che mi addolora. Il dolore che mia figlia ha provato è quello che mi fa soffrire».

La donna ha chiesto aiuto ai funzionari degli Usa e del Messico per rimpatriare i resti della figlia in Texas. Ad indagare è l’FBI.