Dicembre inizia sotto correnti miti: niente gelo, solo piogge e nebbia sull’Italia

Chi si aspettava un dicembre gelido e ricco di neve rischia di restare deluso. Le previsioni meteorologiche confermano un inizio mese anomalo, dominato da aria mite e tempo grigio.

Dopo una breve parentesi fredda che aveva fatto sperare in un inverno “alla vecchia maniera”, il quadro climatico europeo si sta rapidamente trasformando. “Dicembre inizierà sotto la spinta di correnti più miti di origine atlantica su buona parte d’Europa e sull’Italia”, spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Il cambio di circolazione si sta già manifestando in queste ore, con un graduale rialzo delle temperature su tutta la Penisola. L’inizio di dicembre, dunque, sarà più autunnale che invernale, con giornate umide, cieli coperti e fenomeni sparsi, soprattutto al Centro-Nord.

Addio gelo, torna il grigiore: le previsioni per la prima settimana

Il meteo della settimana inaugurale di dicembre 2025 sarà dominato da nebbie, nubi basse e deboli perturbazioni.

Lunedì 1 dicembre porterà:

Nord: piogge sparse, soprattutto al mattino;

Centro: rovesci su Toscana e Lazio, variabile altrove;

Sud: nuvolosità irregolare, con qualche schiarita.

Martedì 2 dicembre si conferma grigio:

Nord: cielo molto nuvoloso;

Centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise;

Sud: precipitazioni sparse tra Campania e Puglia.

Mercoledì 3 dicembre:

Nord: peggiora su Piemonte e Liguria;

Centro: prevale la nuvolosità;

Sud: piovaschi su Salento e Calabria ionica, ma anche qualche apertura.

Tendenza successiva: per giovedì 4 dicembre è previsto intenso maltempo su Basilicata e Puglia, ma il fine settimana dovrebbe segnare un miglioramento generale.

Clima mite, atmosfere spente

La parola d’ordine dei prossimi giorni sarà: monotonia atmosferica. Nebbia, nubi basse e piogge deboli prenderanno il posto di gelo, brina e neve. L’aspetto più evidente del cambio di regime è proprio l’andamento delle temperature, che si stanno rialzando in tutta Italia. L’aria fredda che aveva caratterizzato la seconda metà di novembre ha lasciato il posto a masse d’aria atlantica più miti, determinando un contesto decisamente fuori stagione.

Il ponte dell’Immacolata: possibili sorprese?

Sul fronte del Ponte dell’Immacolata (8 dicembre), i modelli meteorologici sono ancora incerti, ma qualche tendenza inizia a delinearsi. Alcune proiezioni indicano un possibile ritorno di correnti più fredde in coincidenza con la festività. Questo potrebbe favorire nuove nevicate sulle Alpi, anche abbondanti. Tuttavia, sottolineano gli esperti, “niente a che vedere con quanto accaduto intorno al 20-22 novembre”, quando si erano registrate nevicate più diffuse. Al momento, dunque, nessuna certezza su un ritorno del freddo in grande stile. Solo deboli segnali di un’eventuale svolta invernale a partire dalla seconda settimana di dicembre.

L’Europa resta tiepida, ma negli USA arriva il gelo artico

Mentre in Italia si parla di clima mite e cieli grigi, dall’altra parte dell’Atlantico l’inverno mostra subito i muscoli. Tra Stati Uniti e Canada si sta preparando una potente ondata di gelo, con temperature polari previste per il prossimo weekend. Le città di Montréal, Ottawa e Chicago potrebbero toccare -20°C, in un contesto che si preannuncia come uno dei più rigidi degli ultimi anni. Un contrasto netto con l’Europa, dove dicembre sembra partire “anziano e poco emozionante”, per citare le parole di Federico Brescia.

Curiosità: lo sapevi che…?

La temperatura media di dicembre in Italia negli ultimi 20 anni è aumentata di oltre 1°C rispetto alla media 1961-1990 (fonte: ISPRA).

Le nebbie padane tendono ad aumentare nei periodi con anticicloni persistenti, specie in assenza di freddo intenso.

Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello globale, e il 2025 potrebbe avvicinarsi a nuovi record.

FAQ