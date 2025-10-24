Le previsioni de IlMeteo.it

Il maltempo lascia l’Italia, ma all’orizzonte si profila un nuovo “fiume atmosferico” che porterà piogge e instabilità su alcune regioni.

L’Italia tira un sospiro di sollievo dopo il passaggio del violento ciclone proveniente dalla Francia, accompagnato da venti di burrasca e piogge intense. Ma se il peggio sembra passato, il meteo ci ricorda che l’autunno è una stagione di continui cambiamenti.

Come conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, “nel corso delle prossime ore l’occhio del ciclone si allontanerà verso Ungheria, Slovacchia e Polonia”. Questo significa che le condizioni meteo miglioreranno in modo rapido e generale su gran parte della penisola.

Migliora il tempo, ma attenzione al Maestrale

Il ciclone lascia spazio a schiarite, ma il suo effetto si farà ancora sentire sotto forma di forti venti di Maestrale. “Prestate attenzione ancora al vento di Maestrale che soffierà fino a burrasca forte – avverte Tedici – sulle tirreniche, intorno alla Sardegna e sull’Alto Adriatico”.

Non solo vento, ma anche mare molto mosso. Le onde più alte sono attese inizialmente fino a 6 metri, specialmente nel Mar Ligure davanti alla Toscana, per poi calare a 2-3 metri nel corso della giornata di venerdì. Sulle coste esposte, queste onde possono trasformarsi in violenti cavalloni sottocosta, con mareggiate pericolose.

Weekend soleggiato (ma non per tutti)

Le previsioni per il weekend annunciano un miglioramento generale del tempo, con più sole su molte regioni. Tuttavia, non mancheranno le sorprese, perché il meteo è tutt’altro che stabile.

Secondo Tedici, le temperature minime saranno in ulteriore calo, soprattutto al Nord. Le notti e le prime ore del mattino saranno quindi più fredde, in linea con la stagione autunnale ormai avanzata.

Arriva un nuovo “fiume atmosferico”: piogge in arrivo

Nella seconda parte del weekend, sabato in particolare, l’Italia sarà attraversata da un nuovo fenomeno meteorologico: un “fiume atmosferico”.

Ma cosa significa esattamente? Si tratta di un flusso concentrato di vapore acqueo nella troposfera, che si muove rapidamente, come un fiume nel cielo. Quando questo vapore condensa, può generare piogge anche molto abbondanti.

Ecco la previsione di Tedici:

Sabato pomeriggio: il “fiume atmosferico” raggiungerà il Lazio;

Sabato notte: le piogge si sposteranno verso le regioni adriatiche, colpendo più intensamente la Campania;

Domenica: l’instabilità si concentrerà su Friuli Venezia Giulia, Romagna e nuovamente Campania.

Verso una tregua (finalmente) più duratura

Dopo il passaggio del “fiume atmosferico”, le condizioni meteo sembrano destinate a migliorare in modo più stabile.

“Dopodiché si potrà respirare una tregua un po’ più duratura col ritorno dell’alta pressione almeno fino a mercoledì 29”, spiega il meteorologo.

Questo potrebbe portare a una fine di ottobre un po’ più calda della media stagionale, soprattutto se l’alta pressione dovesse insistere anche nei primi giorni di novembre.

Cosa aspettarsi regione per regione

Nord Italia: miglioramento rapido già da venerdì. Freddo notturno in aumento. Domenica instabilità su Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Centro Italia: sabato pomeriggio piogge sul Lazio. Vento ancora forte e mare mosso sulle coste tirreniche.

Sud Italia: sabato sera e domenica piogge più intense su Campania. Condizioni migliori dalla prossima settimana.

Isole Maggiori: vento ancora sostenuto, soprattutto in Sardegna. Mare agitato, poi in calo.

Occhio al vento e alle onde

Il vento di Maestrale è uno dei protagonisti di questa fase meteo. È freddo, secco e intenso, e può causare:

Disagi alla navigazione;

Mareggiate sulle coste ovest della Sardegna, coste toscane e Alto Adriatico;

Difficoltà nei trasporti, specie per traghetti e aliscafi.

Le onde fino a 6 metri non sono un dettaglio da trascurare: chi vive o lavora lungo le coste esposte dovrà fare attenzione, specialmente nelle prime ore di venerdì.

Qualche consiglio pratico per il weekend