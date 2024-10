Le previsioni di IlMeteo.it

Il responsabile della redazione di iLMeteo.it, Andrea Garbinato, ha confermato che il ciclone derivante dall’ex-Uragano Kirk passerà tra Francia e Germania, con una bassa pressione di circa 982 hPa. Questo movimento ovest-est causerà la formazione di un ciclone secondario sul Mar Ligure, che porterà venti intensi e un ritorno del maltempo sull’Italia.

Ciclone sul Mar Ligure e rovesci al Nord

Il nuovo vortice, che si stabilirà sul Mar Ligure con una pressione di 996 hPa, provocherà temporali e rovesci in varie regioni del Nord Italia. Tra le aree più colpite si prevedono la Liguria di Levante, le Alpi Lombarde e il Friuli Venezia Giulia. Anche altre regioni, tra cui Toscana, Umbria, Lazio, Campania, e Sardegna, vedranno piogge diffuse.

Venti forti e mari agitati

I venti, provenienti dai quadranti meridionali, soffieranno fino a burrasca in Liguria, sui settori tirrenici e lungo l’Appennino. I mari, soprattutto il Mar Ligure e il Canale di Sardegna, diventeranno molto mossi, fino ad agitati.

Maltempo veloce e miglioramento previsto per venerdì

Il vortice legato a Kirk attraverserà rapidamente l’Italia, spostandosi verso Serbia e Romania già da venerdì mattina. In Italia, il tempo migliorerà con qualche piovasco residuo su Friuli, Appennino e Basso Tirreno.

Weekend soleggiato con temperature in rialzo

Per il weekend si prevede il ritorno dell’alta pressione e del sole in gran parte del paese, con temperature fino a 30°C nelle Isole Maggiori, 27°C in Puglia e Calabria, e massime di 25°C a Matera, 24°C a Roma, e 20°C a Milano.

Prossima settimana tra sole e piogge

La settimana successiva inizierà con il sole, ma da martedì mattina è previsto un peggioramento al Nord e al Centro. L’Italia sarà quindi divisa tra un’ondata di caldo autunnale e l’arrivo di nuove piogge dall’Atlantico.

Nel dettaglio:

Giovedì 10 ottobre:

Nord : Maltempo legato alle spire di Kirk.

: Maltempo legato alle spire di Kirk. Centro : Piogge diffuse in Toscana , ventoso altrove.

: Piogge diffuse in , ventoso altrove. Sud: Molto caldo, fino a 34°C.

Venerdì 11 ottobre:

Nord : Sereno o poco nuvoloso.

: Sereno o poco nuvoloso. Centro : Più nuvoloso sul versante tirrenico.

: Più nuvoloso sul versante tirrenico. Sud: Nubi residue e locali piovaschi.

Sabato 12 ottobre: