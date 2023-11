Da metà ottobre, il clima ha subito una drastica trasformazione, portando sollievo da una lunga e intensa fase di siccità e calura. Tuttavia, le piogge che sono giunte, in parte, sono state accomunate da una violenza inaspettata, attribuita principalmente all’accumulo di calore nei mesi precedenti. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del rinomato sito www.iLMeteo.it, questa fase alluvionale è strettamente collegata all’inesauribile estate del 2023, che ha visto il mese di ottobre diventare il più caldo registrato dagli anni 1800. Questo calore residuo continua a generare nubifragi che si spostano verso il Sud.

Un aspetto notevole è l’eccezionale “memoria termica” del nostro Mar Mediterraneo. Dopo i mesi torridi dell’estate, il calore è ancora presente nelle acque mediterranee, rilasciandosi gradualmente. Questa situazione ha portato all’insorgenza di temporali e grandinate dall’aspetto estivo in pieno novembre. Nelle prossime ore, si prevede che i fulmini e le saette colpiscano il meridione, con accumuli di pioggia localmente significativi.

Il fronte instabile, nel corso della giornata, si sposterà gradualmente da ovest verso est, portando il miglioramento alle regioni tirreniche. Tuttavia, da domani, una nuova perturbazione atlantica è pronta a portare ulteriori piogge sulle zone già colpite da alluvioni in Toscana. Al mattino, i parapiogge saranno necessari solo in Liguria e sulle Alpi occidentali, mentre altrove i venti umidi di Scirocco inizieranno a soffiare. Nel pomeriggio, il maltempo si estenderà verso est, coinvolgendo gran parte del Nord, la Sardegna e le coste toscane. In serata, tutto il Centro-Nord e la Campania dovranno prepararsi a riaprire gli ombrelli, con particolare preoccupazione per le zone recentemente colpite da eventi alluvionali.

Prospettive a Breve Termine

Venerdì 10 novembre non porterà miglioramenti significativi, con piogge diffuse in gran parte dell’Italia e schiarite più ampie solo al Nord-Ovest e in Sicilia. Il mese di novembre, dunque, continua ad essere caratterizzato da piogge, ma con temperature generalmente in linea con le medie stagionali. L’autunno 2023 è segnato da un’instabilità significativa, in contrasto con l’anno precedente, quando si lamentava una siccità estrema. La realtà dei cambiamenti climatici è sempre più evidente.

Weekend

Nel fine settimana, si prevedono momenti di bel tempo prima dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nella giornata di domenica. Nel pomeriggio del 12 novembre, sono previste ulteriori precipitazioni dalla Toscana alla Sicilia, con fenomeni più intensi tra il Lazio e il Basso Tirreno.

Previsioni per i Prossimi Giorni

Oggi: Al nord, cielo a tratti nuvoloso con nebbie nel Nord Ovest. Al centro, prevalenza del bel tempo. Al sud, piogge diffuse localmente intense, con minore intensità in Sicilia.

Domani: Al nord, il tempo va dall’apparizione della nebbia alle piogge diffuse. Al centro, peggioramento nelle zone dell’alta Toscana, mentre altrove il sole continua a splendere. Al sud, cielo sereno.

Venerdì 10: Al nord, residue piogge al mattino, seguite da ampie schiarite. Al centro, instabilità con piogge più frequenti in Toscana e Lazio. Al sud, rovesci soprattutto su Campania e Calabria tirrenica.

Il trend per il fine settimana suggerisce instabilità persistente, con possibili piogge il sabato al Sud e una nuova perturbazione prevista per la giornata di domenica, limitata al Sud.