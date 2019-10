Le previsioni

Ancora estate in Sicilia dove sole e bel tempo regaleranno una giornata fuori dai canoni di un classico autunno. Ma è una parentesi destinata a finire con un peggioramento a partire da giovedì con nuvolosità sempre più ampia per poi accentuarsi venerdì con piogge e temporali.

Domani le temperature saranno ben superiori alle medie climatiche di fine ottobre; valori diurni in nuovo aumento sul versante tirrenico siciliano con massime fino ai 27-29°C nel Palermitano. Venti deboli, in progressivo rinforzo da SE in . Mari mossi.