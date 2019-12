Una giornata ancora fredda ma all’insegna di cielo sereno con pochi addensamenti nuvolosi. Dopo il freddo di questi ultimi giorni con piogge e vento ci sono margini per ampie schiarite.

Sarà così in Sicilia nell’ultimo giorno dell’anno. Maggiori addensamenti nuvolosi nel pomeriggio ma le piogge dovrebbero essere pressochè assenti eccezion fatta per il versante sud orientale.

Venti moderati orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 1400 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.