Le previsioni in Sicilia

Graduale miglioramento delle condizioni meteo condizionate dai forti venti che nell’Isola hanno sferzato le città e le zone costiere. Ci avviamo anche se ancora nel segno dell’instabilità di sicuro ad un calo dei venti nel corso della giornata di domani.

Domani in Sicilia variabilità al mattino con qualche goccia di pioggia non esclusa sul settore settentrionale, su Messinese e Madonie.

Tempo più stabile e asciutto al pomeriggio, ma con successiva tendenza a nuovo incremento della copertura nuvolosa medio-bassa sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia con qualche piovasco notturno. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, minime in calo; venti tesi di Maestrale, in lenta attenuazione nel corso del giorno.

Mari: ancora agitati il Canale di Sicilia e il basso Tirreno, mosso o molto mosso lo Ionio.