Le previsioni in Sicilia

L’alta pressione che ha tenuto testa per oltre dieci giorni in Sicilia mostra ormai i suoi segni di cedimento regalando per questo inizio di weekend nuvole e poco sole sopratutto sul versante tirrenico dell’Isola.

Umide correnti occidentali raggiungono le regioni meridionali, apportando un generale aumento della copertura nuvolosa e locali precipitazioni a carattere di rovescio in Campania, lungo il versante tirrenico della Calabria e in misura più blanda e occasionale anche su Trapanese, Palermitano e Messinese.

Venti in dai quadranti occidentali, in rotazione dapprima da Libeccio, poi da Ponente e Maestrale. Mari;: Tirreno da mosso a molto mosso, Canale di Sicilia mosso, Ionio da poco mosso a mosso a largo.