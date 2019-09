Le previsioni meteo

Continua il bel tempo in Sicilia, una tendenza che proseguira anche in avvio settimana. Sole e caldo per questa domenica di settembre e di fine estate. Una tendenza peraltro presente in tutte le regioni del Mezzogiorno.

Massime nell’intorno dei 27-29°C su coste e pianure, fino a 31-32°C nell’entroterra campano. Ventilazione debole di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo i litorali. Mari: poco mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, mosso o molto mosso lo Ionio.