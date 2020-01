Le previsioni in Sicilia

Giornata all’insegna della variabilità con l’afflusso di correnti umide dai quadranti orientali nei bassi strati, foriere di addensamenti nuvolosi e isolati piovaschi o pioviggini sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria.

Temperature in lieve calo nei valori massimi, minime in locale rialzo per effetto della maggiore copertura nuvolosa. Venti deboli, in rotazione a Levante e Grecale. Mari: basso Tirreno e Ionio poco mossi, Canale di Sicilia da poco mosso a mosso.