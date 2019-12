Le previsioni nell'Isola

Giornata all’insegna dell’instabilità climatica in Sicilia. Dopo una giornata mite domani assisteremo ad un graduale mutamento delle condizioni meteorologiche con una nuvolosità, a tratti consistente, che potrebbe portare isolati piovaschi.

Una situazione intermittente tra addensamenti e ampie schiarite che andrà avanti per l’intero corso della giornata.

Temperature in lieve flessione, ma comunque su valori piuttosto miti per il periodo. Venti ancora sostenuti in rotazione da Scirocco a Libeccio. Mari mossi o molto mossi, anche agitato lo Ionio.