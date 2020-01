Le previsioni in Sicilia

Un avvio di weekend in linea con questo clima instabile che ha attraversato la nostra Isola in questi ultimi giorni. Ancora una volta sul settore settentrionale e occidentale tiene un campo di altra pressione con ampi spazi di sereno e sole. Non identica situazione sul versante orientale dove nebbie e addensamenti si susseguiranno per l’intera giornata.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali, fino a tesi di Ostro e Scirocco sullo Ionio. Mari: basso Tirreno poco mosso dirimpetto le coste siciliane e calabrese, mosso a largo della Campania; Ionio mosso; Canale di Sicilia da mosso a molto mosso.