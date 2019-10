La situazione meteo che ha contraddistinto quest’ultima settimana all’insegna di piogge in tutta l’Isola si può dire rientrata. La tendenza per questo weekend è quella di un clima stabile, soleggiato con temperature in aumento. Una tendenza che dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni.

Venti prevalentemente settentrionali, fino a moderati di Grecale sullo Ionio. Mari: Ionio e Canale di Sicilia molto mossi, Tirreno da poco mosso a mosso.