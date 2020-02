Le previsioni in Sicilia

Condizioni meteo instabili ma senza piogge, queste le previsioni per domani in Sicilia. Nubi in parziale aumento ma con ampi spazi di sereno.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.