Un Natale all’insegna di una miglioramento sul fronte della stabilità in Sicilia. Non mancheranno addensamenti nuvolosi sopratutto sulla fascia settentrionale dell’Isola con possibili di deboli piovaschi che si alterneranno con ampie schiarite.

Temperature in moderato rialzo. Ventilazione tesa di Maestrale in Calabria e Sicilia con raffiche ancora superiori ai 60-70 km/h sui crinali montuosi; venti deboli prevalentemente settentrionali in Campania. Mari: basso Tirreno molto mosso, Canale di Sicilia agitato, Ionio mosso sotto costa, molto mosso a largo.