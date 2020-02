Le previsioni meteo

Un weekend all’insegna dell’instabilità ma senza piogge almeno per quanto riguarda il fine settimana.

Le condizioni meteo saranno in decisivo peggioramento a partire da lunedì- martedì quando anche sulla Sicilia dovrebbe esserci piogge e temporali.

Temperature in aumento, venti in prevalenza da NE, deboli o moderati. Mari in prevalenza mossi.