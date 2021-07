È successo negli Stati Uniti d'America

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) statunitensi stanno indagando sulla morte di un adoledcente del Michigan di 13 anni, Jacob Clynick, deceduto pochi giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose del vaccino anti Covid-19 di Pfizer.

Martha Sharan, funzionario delle relazioni pubbliche per la task force sui vaccini anti Covid-19 del CDC, ha affermato alla stampa americana che «il CDC è a conoscenza di un ragazzo di 13 anni nel Michigan che è morto dopo aver ricevuto una vaccinazione anti Covid-19,. Questo caso è attualmente in fase di indagine e fino a quando non sarà completata, è prematuro assegnare una causa specifica di morte».

Sharan ha continuato: «Quando un evento avverso grave, come la morte, viene segnalato al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dopo la vaccinazione anti Covid-19, il CDC richiede ed esamina tutte le cartelle cliniche associate al caso, compresi i certificati di morte e i rapporti autoptici. La determinazione della causa della morte viene effettuata dal funzionario che completa il certificato di morte o dal patologo che conduce l’autopsia. Il VAERS non è progettato per determinare se il vaccino abbia causato l’evento avverso riportato. Mentre alcuni eventi avversi segnalati possono essere causati dalla vaccinazione, altri non lo sono e potrebbero essersi verificati per coincidenza».

Clynick era residente nella contea di Saginaw. Il direttore medico del dipartimento sanitario di questa contea, la dott.ssa Delicia Pruitt e l’ufficiale sanitario Christina Harrington, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta: «L’indagine sull’esistenza di una correlazione tra la sua morte e la vaccinazione è ora a livello federale con il CDC».

«Nel frattempo, il dipartimento della salute continua a incoraggiare le famiglie a parlare con i propri medici per valutare i propri rischi e benefici della vaccinazione», si legge ancora nella nota.

Clynick ha ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer il 13 giugno scorso ed è morto nel sonno la notte del 15. «È morto nel cuore della notte a casa», ha detto la zia di Clynick, Tammy Burages.

Dopo aver ricevuto la sua seconda dose, Clynick ha mostrato sintomi post-vaccino comuni, come affaticamento, febbre e mal di stomaco. Ma, ha detto la parente, i sintomi non erano abbastanza gravi da destare preoccupazione.