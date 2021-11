L’Italia è uno dei luoghi più belli e interessanti al mondo, la sua parte meridionale non fa eccezione. Per quelli di voi che pensano che il Nord Italia abbia qualcosa di più da offrire con le sue città impressionanti come Firenze, Roma o Venezia, rimarrete stupiti da ciò che può offrire la parte inferiore dello “stivale”. Scopriamo insieme alcuni dei posti migliori da visitare nel Sud Italia.

Napoli

La città si trova sul Golfo di Napoli ed è una delle città più famose d’Italia. Napoli è la terza città più grande d’Italia dove vengono registrati i più alti tassi di criminalità della regione, nonostante ciò, molte persone considerano Napoli una città bella, illustre e artistica. La città ha sicuramente un suo fascino a parte e una sua personalità unica.

Uno dei cibi più amati al mondo trae origine da Napoli. Sì, parliamo proprio della pizza. Possiamo aggiungere anche gli spaghetti. Entrambi i piatti sono presi su una nota molto seria qui, così i turisti possono gustare alcuni degli ingredienti più freschi e migliori coltivati localmente. La migliore attrazione turistica di Napoli è Castel Nuovo, che è un gigantesco castello medievale, e la fortezza sul mare di Castel dell’Ovo. Per quelli di voi che amano l’avventura il Vesuvio, che è l’unico vulcano attivo d’Europa, è molto vicino alla città.

Sassi di Matera

Qui nei Sassi di Matera si trovano alcuni degli insediamenti più antichi d’Italia. Il paese è sostanzialmente una grotta-dimora realizzata dai primi umani giunti in Italia. La maggior parte delle case sono scavate in un tipo di roccia chiamato tufa e infatti ci sono solo caverne. Quelle caverne rappresentano alcuni tratti della strada di Sassi.

Gli abitanti originari di queste case erano agricoltori di bestiame fino agli anni ’50 circa.

Le grotte fungono da museo all’aperto essendo un sito archeologico meravigliosamente inquietante.

Paestum

Chiamata Poseidonia dal dio del mare nell’antichità, Paestum era una città greca. Oggi è una famosa attrazione turistica del Sud Italia. Qui i turisti possono trovare e ammirare il Tempio di Hera che fu costruito intorno al 550 aC dai coloni greci.

Il sito è perfetto per una gita di un giorno perché i posti che si possono vedere sono limitati. In totale ci sono 3 templi che si possono vedere a Paestum e un museo. Ci sono anche alcuni allevamenti di bufali per chi ama le scommesse rischiose. L’alloggio e il cibo sono sorprendentemente buoni, quindi i turisti possono rimanere anche la notte.

Tropea

Tropea è un’antica città che ha una delle spiagge più belle e sorprendenti, circondata da scogliere a picco. La leggenda narra che la città sia stata fondata dal leggendario Ercole. Questo potrebbe non essere vero, ma la bellezza di questa città non mente a nessuno. È davvero un paradiso per chi ama il sole e la sabbia.

Qui a Tropea, i turisti possono visitare due delle chiese più importanti di questa parte d’Italia, Santa Maria dell’Isola, che è una chiesa medievale costruita sulla propria isola, e la seconda è la cattedrale locale che ha due bombe inesplose dalla Seconda Guerra mondiale proprio davanti alla sua porta.

Capri

Capri si trova in Campania, più precisamente nel Golfo di Napoli, ed è un’isola ricca di storia e mitologia. La leggenda narra che Capri sia la patria delle famigerate sirene che hanno attirato alla morte migliaia di marinai con i loro canti gioviali.

Il famoso imperatore romano Tiberio visse a Capri fino al 37 d.C. nella sua Villa Jovis, residenza imperiale che oggi è una delle famose attrazioni. Il posto più sorprendente di Capri è la Grotta Azzurra, una grotta accessibile solo in barca quando la marea è giusta. Un'altra attività è salire sulla Seggiovia ad Anacapri e raggiungere la vetta del Monte Solaro. Il viaggio dura 15 minuti e i turisti possono ammirare il bellissimo paesaggio e la spettacolare vista sul mare.

Pompei ed Ercolano

Tutti hanno sentito parlare dello sfortunato destino di queste due città, Pompei ed Ercolano. Le città furono distrutte da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La città di Pompei è la più famosa tra le due, e le cui rovine sono ancora visibili oggi, conservate quasi esattamente come erano nei loro giorni di gloria. Gli archeologi hanno trovato i resti di più di 3000 resistenze dal totale di 20000 che la città aveva, che ha pagato il prezzo più alto per il rifiuto di correre via.

Le città furono sepolte in metri e metri di strati di cenere che hanno conservato perfettamente il giorno della tragedia. Ercolano è una città più piccola ma più ricca di Pompei, con una popolazione di circa trecento aristocratici e mercanti le cui case sono l’esempio perfetto di come vivevano i ricchi romani.