A Sesto San Giovanni (Milano)

A Sesto San Giovanni, vicino Milano, un 19enne ha ucciso il padre 57enne. I due vivevano insieme. Sul posto i carabinieri del SIS (investigazioni scientifiche) e il medico legale. A chiamare il 112 è stato lo stesso ragazzo: “Correte, ho ucciso mio padre”, le sue parole.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l’omicidio è avvenuto in via Saint Denis 9 e i carabinieri hanno trovato il ragazzo in stato di shock, con il cadavere del padre in camera da letto.

Si è appreso che il 19enne ha sopreso il genitore in camera da letto, forse nel sonno, e lo ha colpito più volte con un corpo contundente, forse un coltello.

Il 19enne è stato come “un ragazzo con qualche difficoltà”.