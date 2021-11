L'uomo aveva 59 anni

Un carabiniere No Vax è morto di Covid-19 a Milano.

Positiva anche la moglie, un medico, anche lei No Vax.

I due hanno scelto di non vaccinare anche la figlia, pure lei positiva.

È morto, all’età di 59 anni, il luogotenente dei carabinieri di Milano del Secondo Nucleo sicurezza Mazzone a seguito di complicazioni legate al Covid-19. Lo racconta il Corriere della Sera.

Il militare, che era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli e poi trasferito al Sacco, era scettico verso il vaccino. Così come la moglie, una dottoressa, che ha anche lei preso l’infezione ma in una forma lieve. La coppia aveva anche deciso, di comune accordo, di non sottoporre al vaccino anche la figlia di 9 anni, positiva anche lei al coronavirus.

I colleghi del Comando di Moscova del militare sapevano della decisione dell’uomo così come di quella della moglie, nonostante la laurea in medicina. Il 59enne è morto per complicanze respiratorie che hanno messo in crisi un quadro clinico già delicato fin dal momento della diagnosi di Covid-19.

Anche la piccola ha avuto qualche problema dopo il contagio, con la paura che si potesse degenerare in qualcosa di irrimediabile ma, per fortuna, ha superato la malattia. La compagna dell’uomo, invece, attende l’esito negativo del test.