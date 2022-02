Il Comune ha chiuso tutti i parchi

A Milano il vento è così forte che un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato.

I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione Europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.

“Le attività di soccorso – hanno spiegato in una nota i Vigili del Fuoco – sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si eè divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire”.

Il vento sta soffianco con forti raffiche fino a 90 km/h. Il Comune, a tutela dei cittadini, ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e ha invitato la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata.

“È raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi”, ha fatto sapere il Comune. È operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.