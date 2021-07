È successo in provincia di Milano

All’interno del Policlinico di San Donato Milanese, in Lombardia, un paziente di 75 anni ha accoltellato alla coscia un chirurgo di 65 anni. L’uomo si era recato lì per una visita e non era rimasto soddisfatto della diagnosi.

Il 75enne ha affondato una lama lunga 20 centimetri nella coscia destra del medico, lesionandogli l’arteria femorale. Le condizioni del ferito sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 75enne, che ha precedenti per minaccia e ingiuria, è stato arrestato per tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13.40 di oggi, lunedì 12 luglio, quando il paziente è andato in escandescenze in uno dei corridoi dell’ambulatorio.

Stando a quanto ricostruito, il paziente era stato visitato un mese fa e oggi era tornato per una visita di controllo. Non ritenendosi soddisfatto delle parole ricevute, l’anziano ja colpito con un coltello da cucina a una gamba lo specialista 65enne.

Dopo l’intervento chirurgico la vittima è stata trasferita in reparto dov’è ricoverata in prognosi riservata. Resta da chiarire se l’aggressore si sia portato da casa la lama, sottoposta a sequestro, o se l’abbia recuperata all’interno dell’ospedale.

Il paziente 74enne è stato fermato poi da un funzionario della Questura di Milano effettivo al Gabinetto di Polizia Scientifica che si trovava nello stesso corridoio, libero dal servizio, in attesa di visita medica.