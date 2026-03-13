Ankara chiede chiarimenti a Teheran

Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso la Turchia è stato intercettato e distrutto dalle difese aeree della NATO nel Mediterraneo orientale. L’episodio rappresenta il terzo incidente di questo tipo dall’inizio della guerra, secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa di Ankara.

Il missile, entrato nello spazio aereo turco, è stato neutralizzato dal sistema di difesa dispiegato dall’Alleanza Atlantica nella regione. L’evento ha provocato allarme nel sud del Paese: nella notte sono state attivate le sirene nella Base aerea di Incirlik, installazione militare strategica della NATO utilizzata anche dalle forze statunitensi.

L’annuncio di Ankara e la richiesta di chiarimenti all’Iran

Il governo turco ha confermato l’intercettazione del missile e ha avviato contatti diplomatici con Teheran per chiarire l’accaduto.

In una nota ufficiale il ministero della Difesa turco ha dichiarato:

“Sono in corso consultazioni con il Paese interessato per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente”.

La stessa comunicazione precisa che un terzo missile balistico:

“lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco, è stato abbattuto dalla difesa della Nato schierata nel Mediterraneo orientale”.

Il ministero ha inoltre sottolineato la posizione del governo turco sul piano della sicurezza nazionale:

“Tutte le misure necessarie vengono prese in modo decisivo e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese. Tutti gli sviluppi nella Regione vengono monitorati e valutati attentamente, con la sicurezza nazionale come priorità assoluta”.

L’allarme nella notte: sirene e esplosione vicino ad Adana

Nelle ore precedenti all’annuncio ufficiale, diversi residenti della città di Adana, nel sud della Turchia, hanno riferito di aver udito una forte esplosione nel cuore della notte.

Le testimonianze indicano che le sirene della base aerea di Incirlik, situata a circa 10 chilometri dalla città, hanno suonato per circa cinque minuti nelle prime ore di venerdì.

L’agenzia di stampa statale Anadolu ha riferito dell’attivazione delle sirene nella struttura militare senza fornire ulteriori dettagli immediati sull’evento.

Secondo le testimonianze locali, alcuni residenti hanno pubblicato sui social media video registrati con telefoni cellulari che mostrerebbero un oggetto luminoso attraversare il cielo notturno. Le immagini suggerirebbero la presenza di un missile diretto verso la zona della base.

Non risultano vittime né danni legati all’intercettazione.

Il rafforzamento della difesa aerea NATO nel sud della Turchia

Negli ultimi giorni l’alleanza militare ha potenziato i sistemi di difesa nell’area sud-orientale del Paese.

Tra le misure adottate figura lo schieramento di un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot nella provincia turca di Malatya.

L’area ospita una delle infrastrutture radar più importanti della NATO nella regione: la stazione radar di Kürecik, parte della rete di difesa missilistica dell’Alleanza.