L'attore ha sfidato la polizia in piazza Montecitorio

Enrico Montesano ha partecipato oggi, martedì 13 ottobre, a una manifestazione a Roma a sostegno di Chico Forti, l’italiano detenuto da diversi anni negli Stati Uniti d’America.

L’attore, 75 anni, che negli scorsi giorni ha affermato che la mascherina è dannosa, si è presentato senza il dispositivo in piazza Montecitorio (così come la moglie Teresa), dove ha salutato il leader della Lega Matteo Salvini (nella foto da Fanpage.it) e ha affermato ironicamente: «Spero che arrivino anche il presidente della Regione Lazio Zingaretti e il presidente della Camera Roberto Fico, magari arriveranno…».

Montesano ha, quindi, rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti senza mascherina. All’attore è stato anche chiesto un parere sulle prossime elezioni statunitensi ha affermato: «In questo momento io preferisco Trump, per motivi complessi, profondi. Non perché qualcuno debba fare il tifo. Noi italiani tendiamo a dividerci».

Poi, però, l’attore è stato invitato dalla Polizia a indossare la mascherina e ha reagito urlandogli addosso ma poco dopo Montesano ha dovuto cedere alle richieste degli agenti. Non la moglie. E l’artista romano, perdendo la pazienza, ha anche detto, come riportato su Leggo.it: «Non riesco a respirare, mi fa male! L’obbligo di un decreto ministeriale è inferiore ad una legge che impone di andare a viso scoperto. Io me la metto, così potete mandarmi a casa, sennò questo è un sequestro di persona». La moglie lo ha poi convinto a tornare a casa…

LE CRITICHE A MONTESANO

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha affermato che Montesano «è un testimonial negativo, questo è un male, un grosso male. Chi ha una responsabilità pubblica legata all’essere un personaggio dovrebbe stare ancora più attento a queste cose».

E Andra Marcucci, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama, ha detto: «Le misure adottate dal Governo con l’ultimo Dpcm, sono ispirate al buon senso e sono state concordate con le Regioni, di centrosinistra e di destra.Vanno tenute insieme le ragioni di chi ha un’attività economica con l’esigenza primaria di ridurre le possibilità di contagio. In Europa tutti i governi hanno assunto provvedimenti simili, in molti casi più radicali dei nostri. Sta a noi ora essere responsabili e rispettare le regole. Che piaccia o non piaccia ad Enrico Montesano e a tutte quelle persone che negano la pericolosità del virus»