È successo negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America una donna è morta a causa del coronavirus dopo avere dato alla luce un bambino durante un parto d’urgenza.

Joanna Jimenez, di Paterson (New Jersey), è morta in ospedale pochi giorni dopo la nascita del figlio, avvenuta il 13 febbraio scorso.

Un’amica della donna, Cynthia Sanchez, su GoFundMe ha raccontato: «Si è ammalata di Covid-19 mentre era incinta di otto mesi e ha dato miracolosamente alla luce il suo terzo bambino, Ashton. Subito dopo, però, ha ceduto tragicamente alle complicazioni del Covid-19».

Il parto d’urgenza è stato necessario a causa delle condizioni indebolite della donna perché il suo corpo stava combattendo contro i sintomi del Covid-19. La donna non si è mai svegliata dall’intervento. Quindi, non è riuscita a tenere in braccio il suo neonato.

Il marito, ad ABC-7, ha detto: «Sto cercando di restare forte per i bambini e per la famiglia». Mentre l’amica, tramite GoFundMe, sta cercando di raccogliere fondi «per fornire un sostegno economico ai bambini e alla famiglia mentre cercheranno di ‘navigare nella vita’ senza la loro amata matriarca. Joanna è stata una luce di amore, pace e positività che ha illuminato tutti intorno a lei». Il funerale della donna si è tenuto sabato scorso, 27 febbraio.