Addio al leader di Forza Italia

Naturalmente, tante le reazioni non solo politiche per la scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni.

Umberto Bossi

“Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello”, ha affermato Umberto Bossi, ex leader della Lega e con cui il fondatore di Forza Italia ha governato negli anni 90.

Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle: “Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia”.

“In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle”, ha concluso il leader del M5S.

Carlo Calenda

Carlo Calenda, leader di Azione: “Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace”.

Elly Schlein

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”.

Enrico Letta

Enrico Letta, ex segretario del Partito Democratico: “Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia”.